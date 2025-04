Maíra Cardi revela diagnóstico durante a gravidez: ‘Assustou muito’

Maíra Cardi, 41 anos, está grávida novamente, três meses após perder seu primeiro bebê com o marido, o influenciador Thiago Nigro, 34. Mãe de dois filhos, ela revelou, neste domingo, 27, que descobriu um diagnóstico durante a nova gestação.

Através do TikTok, a ex-BBB agradeceu o carinho dos fãs após a revelação da gravidez e compartilhou estar passando por um novo problema de saúde. Ela contou que foi diagnosticada com trombofilia, uma condição no sangue conhecida por formar coágulos (trombos) que aumentam o risco de trombose.

“Assim que eu descobri a gravidez, meu médico falou assim: ‘Maira, tem alguma coisa errada. Se você já tem dois filhos e você nunca perdeu, e você acabou de perder um e engravidou em um período tão curto, tem alguma coisa errada e eu vou pedir para você fazer alguns exames.’ E ele pediu exame de trombofilia e deu positivo”, relatou ela, acrescentando que já estava administrando um anticoagulante antes de engravidar.

Vale destacar que a trombofilia é uma condição que pode ser hereditária, ou adquirida ao longo do tempo devido ao uso de medicamentos ou o surgimento de doenças.

Ainda em seu relato, a coachi de emagrecimento contou que o casal se desesperou com o diagnóstico, já que essa foi a causa aborto que ela sofreu recentemente.

“Assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito porque a nossa babá morreu disso e a gente ficou bem apavorado. Eu não contei para a Sofia e nem vou, porque é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas, eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso e eu fiquei mais tranquila. Porque quando você toma o remédio, principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos”, avaliou ela.

O diagnóstico, porém, não afetou as esperanças do casal e Cardi contou estar otimista.

“Só que, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado porque o remédio deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente porque eu posso ter uma hemorragia. Então é uma coisa que tenho que ter muito cuidado. Mas é Deus. Inicialmente, a gente estava bem apavorado, mas agora eu já estou mais calma”, garantiu ela.

Maira e Thiago anunciaram o relacionamento em março de 2023 e se casaram em agosto daquele ano. Em dezembro de 2024, comemoraram a espera daquele que seria o primeiro filho do casal, e primeiro filho do influenciador. Ela perdeu o bebê em janeiro último.

Esta é a quinta união da coach. Antes, ela foi casada com o empresário Nelson Rangel, pai de Lucas, 24, seu primogênito, e depois com o jogador Marcelo de Faria. A terceira união foi com o empresário Greto Guariz. O quarto casamento foi com o ator Arthur Aguiar, pai de sua filha, a pequena Sophia, de seis anos.