Maíra Cardi revela detalhes de casamento do filho mais velho; confira

Maíra Cardi utilizou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o casamento do seu filho mais velho, Lucas Cardi com a atriz e social media Thuani Todeschini nesta quinta-feira, 20. Ao lado da nora, a influenciadora confirmou que o casório vai acontecer em 12 de abril deste ano.

+ Filho de 23 anos de Maira Cardi está noivo; conheça a nora da influenciadora

Maíra confessou que está bastante feliz com a notícia: “Estou mega feliz que eu tenho um filho homem de verdade, que não é um moleque sem noção que engana as mulheres e sai comendo todo mundo por aí”.

A influenciadora então comenta que é a nora quem grava seus conteúdos para as redes sociais, e que por isso elas são bastante próximas. Se considerando uma sogra “super legal”, ela afirma ainda está apoiando a atriz na tomada de decisões no casamento, e que não é ciumenta com o filho.

+ Maíra Cardi empresta cartão para funcionário decorar casa e reclama: ‘Tudo do pior’

A social mídia aproveita para elogiar a sogra e seus conselhos na vida do casal: “Ela ajudou a gente a evoluir e sair dos adolescentes para ser homem e mulher, e criar mais maturidade. Trouxe até uma conscientização sobre o que é o casamento e fez a gente ter mais certeza que queria estar juntos”.

No final, as duas explicam que farão uma prova de vestidos neste fim de semana e que ainda faltam alguns detalhes para o look da noiva, como sapatos e brincos.

O casal anunciou o noiado em março do ano passado e a cerimonia está marcada para 12 de abril.