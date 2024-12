Maíra Cardi relata sangramento em gravidez considerada de risco: ‘Ficar deitada’

Maíra Cardi, 41, utilizou as redes sociais para atualizar os seguidores de um susto que passou no domingo, 23. No estágio inicial da gravidez do primeiro filho com Thiago Nigro, 34, a influenciadora contou que sofreu um pequeno sangramento e foi orientada pelos médicos a ficar de repouso.

No início de um vídeo publicado no TikTok, Maíra comenta que, no dia, acordou se sentindo muito bem, e que por isso tinha decidido ir se exercitar após passar algum tempo longe da academia. “O médico falou que era bom ficar sem treinar nos primeiros momentos, até a 10º semana, por risco de perder o bebê”, explica a influenciadora, que tem uma gravidez considerada de risco por conta da idade.

“Mas não cheguei a malhar, só comentei. A gente teve relação, e quando eu fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, a gente já falou com o médico, ele falou que se parar é normal, mas pediu para eu ficar deitada, não ter mais relação”, relatou.

Ela ainda comenta que iria fazer um ultrassom morfológico para descobrir o que aconteceu. “Mesmo sendo normal, pode ter algumas questões. Pode ser que eu não possa mais levantar da cama e tenha que ficar a gravidez mais deitada. Normalmente é uma coisa que a gente não fala, fica apavorada, mas ao mesmo tempo eu penso: ‘Deus é dono de tudo, ele sabe das coisas’, não tenho por que me preocupar”.