Maíra Cardi rebate indireta de ex de Thiago Nigro: ‘Já deu de bancar a vítima’

Maíra Cardi se revoltou na noite desta segunda-feira, 31, após ter sido “alfinetada” por Camila Ferreira, ex de seu noivo, Thiago Nigro.

Entenda a situação

A ex-namorada do investidor chamou a atenção na web após ironizar Cardi em uma conversa no Twitter;

Ao responder a um internauta, Camila disse que tinha participado do “Separa Você”, um trocadilho com o “Seca Você”, programa de emagrecimento da ex de Arthur Aguiar ;

; “Dinheiro fácil é um mito! Simplesmente não existe. Não busque atalhos. Invista em conhecimento, estabeleça metas realistas e siga um plano consistente”, aconselhou ela, que se separou de Nigro no começo deste ano;

Ultrajada, Maíra detonou a influenciadora digital com um longo texto no Instagram.

Leia:

“Dinheiro fácil existe sim, às vezes a gente casa com um cara rico e fica com dinheiro dele todinho sem fazer nada da vida! No segundo cenário, os dois estão no início do relacionamento e ainda não têm grana. Ambos trabalham, afinal, ele AINDA não pode bancar a namorada e ela precisa trabalhar, até porque existe um filho do primeiro relacionamento dela pra criar. O homem faz de tudo pelo filho dela, tratando com todo amor e carinho, mesmo não sendo dele!”, começou a coach.

“Depois, nosso parceiro, ralando MUITO, fica rico trabalhando SOZINHO, porque assim que ele pode bancar. Ela jogou a toalha, depois dele rico a mulher não faz nada além de gastar a grana dele! Ele compra uma mansão, coloca funcionárias para fazer tudo, ela vive igual madame, o cara trata ela e seu filho com muito afeto, amor e dedicação”, alfinetou.

“Além disso, ele passa o relacionamento inteirinho fazendo de tudo para impulsionar e ajudar ela a trabalhar e ter sucesso, mas a ‘parceira’ recusa todas as oportunidades porque, na rea0,l não quer trabalhar. Depois de 8 anos da mulher dizendo que não se encontrou e que não quer trabalhar, diz também que não quer gerenciar e cuidar da casa, porque também não nasceu para isso”, continuou ela.

“Ainda assim, mesmo sem a mulher querer trabalhar; o cara resolve depositar uma grande bolada para a mulher, enquanto ainda estão juntos, para que ela tenha segurança financeira caso acabe o relacionamento! Depois, esse homem F*DA e essa mulher finalizam o relacionamento, afinal, o tempo passou e eles não se pareciam em nada, não tinham as mesmas crenças, não tinham os mesmos princípios e nem desejam as mesmas coisas, e outras muitas coisas que não vêm ao caso!”

“Com a separação, mesmo sem ter a obrigação de dar nada para ela por existir um contrato bem definindo e assinado por ambos de que o homem não deve NADA (pois, afinal, trabalhou sozinho por isso), esse cara ESCOLHE porque QUER deixar essa madame, que nunca trabalhou, tranquila e segura na vida. Ele a deixa uma uma bagatela de 22 milhões!”, revela Maira.

“Ainda assim, ela vai na internet insistentemente falar m*rda atrás da m*rda, e ele não abre a boca por nada para falar dela! Estive quieta até HOJE por respeito à sua dor, mesmo não tendo feito nada de errado e nos relacionando quando ambos estavam SOLTEIROS! Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que conheci?! CHEGA! Ver você falando de um homem que te honrou tanto que fez tanto por você e faz até hoje pelo SEU filho?! CHEGA! Já deu de bancar a vítima e insinuar coisas que não são verdade!”, finalizou ela.

