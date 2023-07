Maíra Cardi rebate críticas por expor flerte de mulher com o noivo: ‘Constrangedor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 8:39 Compartilhe

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após expor uma seguidora que mandou fotos e vídeos íntimos para Thiago Nigro, seu noivo.

“Quem está criticando, me responda: Você gostaria de ver o namorado/noivo/marido recebendo fotos e vídeos íntimos não solicitados de uma mulher? Porque eu não gosto! Também não gosto quando um homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor! Se fosse um homem, com certeza, iríamos para a delegacia denunciá-lo, né?”, questionou Maíra.

A ex-BBB frisou que a situação era incômoda tanto para ela quanto para Thiago. Além disso, Maíra afirmou que as pessoas precisam pensar antes de fazer algumas coisas.

“Errada sou eu ou a pessoa que está mandando esses conteúdos? Então, antes de mandar qualquer coisa para alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão para isso, se ela quer ou não, pois da mesma maneira que nós, mulheres, nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias