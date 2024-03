Maíra Cardi reativa perfil no Instagram após seis meses offline

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/03/2024 - 9:19 Para compartilhar:

Maíra Cardi anunciou que está de volta para as redes sociais. A influencer, casada com o empresário Thiago Nigro, voltou com uma conta sem foto de perfil e com zero publicações ativas após seis meses.

O anúncio de que se afastaria aconteceu em setembro do ano passado. “Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês”, disse ela.

Novos filhos

Agora, os fãs especulam que um próximo anúncio está por vir: mais uma gravidez. A famosa já é mãe de dois filhos, Lucas Cardi, fruto do seu casamento com empresário Nelson Rangel e Sophia, da sua relação com Arthur Aguiar.

“Tô numa nova fase da minha vida, onde eu casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos, não sou tão novinha assim, o que requer muita atenção, cuidado, saúde emocional, saúde física, muita paz pra que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível […] Vocês sabem como eu cuido da minha saúde, faço tudo certinho. Eu quero fazer a pré-concepção, isso significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente sua alimentação, os seus hábitos, seu e do pai”, compartilhou ela na época.

