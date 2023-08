Maíra Cardi polemiza na web com receita de bolo: ‘Terrorismo nutricional’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 5:52 Compartilhe

Maíra Cardi despertou a fúria de internautas nesta quarta-feira, 9, com um vídeo publicado em seu Instagram. Na publicação, a influenciadora compartilha uma receita de bolo com um final inusitado.

“395 g de leite condensado, três ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo”, começa ela, na narração do vídeo, listando os ingredientes necessários para se fazer um bolo.

“Você não deve estar entendendo nada de por que eu estou te dando uma receita dessas, né? […] Eu só estou te dando essa receita por um motivo. O resultado”, continua.

Na sequência, Maíra pontua uma lista de doenças que supostamente seriam causadas pelo bolo: “Aumento do colesterol, infarto, inflamação do intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, Alzheimer, insuficiência hepática, obesidade, gordura visceral, osteoporose, alergias, diabetes, câncer, hipertensão, gordura no fígado… Você acha gostoso?”, finaliza.

Nos comentários, a noiva de Thiago Nigro foi fortemente repreendida.

“Para que alguém desenvolva essa quantidade de problemas de saúde que você cita, seria necessário que essa pessoa comesse bolo em todas as refeições do dia! Fazendo terrorismo alimentar com as pessoas que não são providas de informação, e vão acreditar nessa porcaria de conteúdo que você faz!”, criticou uma internauta.

“Chocada eu tô com esse desserviço aí, isso é praticamente uma apologia a transtornos alimentares. Nenhum pedaço de bolo vai dar isso em ninguém, vai procurar um terapeuta pra tratar essa obsessão com comida que você tem!”, sugeriu outra.

“Lá vem ela novamente propagar terrorismo nutricional. Nenhum alimento isolado acarreta em doenças como ela cita no vídeo […] O que pode levar ao aumento do aparecimento de doenças são os maus hábitos rotineiros, e não uma simples refeição”, pontuou uma terceira.

Veja o vídeo completo aqui.

O que é terrorismo nutricional?

Terrorismo nutricional é o nome dado a um tipo de relacionamento nocivo com a comida. Quem pratica o conceito acredita que os alimentos podem ser considerados “bons” ou “ruins” de acordo com seus valores nutricionais, ignorando questões como sabor, memória afetiva e outros.

O terrorismo nutricional consiste em “banir” do prato determinados alimentos considerados “ruins”, o que pode gerar transtornos alimentares, ansiedade e até mesmo deficiência de nutrientes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias