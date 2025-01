Maira Cardi perde bebê que estava esperando: ‘Coração parou de bater’

A influenciadora Maira Cardi, 41 anos, comunicou a seus seguidores nas redes sociais que perdeu o bebê que estava esperando. Nesta quinta-feira, 2, ela compartilhou um vídeo buscando atendimento médico para realização de exames após sangramento.

Nas imagens, Maira aparece em consulta explicando para os profissionais de saúde os sintomas que a levaram até a unidade. Em seguida, a coach de emagrecimento está em uma sala de exames para avaliação da gestação.

No vídeo, Maira conta que o exame constatou que neném não tinha mais batimentos cardíacos.

“Não houve descolamento, o coração só parou de bater”, contou ela, acrescentando acreditar que o coração do bebê parou de bater no dia 31 de dezembro e que os médicos ainda não sabem qual foi o motivo do incidente.

Maira estava à espera do terceiro filho, o primeiro com o marido, o influenciador financeiro Thiago Nigro, 34, que seria pai pela primeira vez. Os dois se casaram em dezembro de 2023.

O anúncio da nova gestação foi feito pelo casal no dia 2 de dezembro.