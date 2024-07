Maíra Cardi nega que esteja se separando de Primo Rico: ‘Desse casamento só saímos mortos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 15:10 Para compartilhar:

A empresária Maíra Cardi utilizou o Instagram nesta terça-feira, 9, para negar rumores de que esteja se separando do também empresário Thiago Nigro, o “Primo Rico”.

“Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos”, afirmou o casal, citando o primeiro lugar no Trending Topics da rede X (antigo Twitter)”, dizia o início do comunicado.

“Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: ‘meu Deus! fugiu e nem me avisou!'”, seguiu Maíra.

“Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por segundo a nosso respeito! Encontramos um no outro tudo que queríamos – e mais um pouco. Amor é uma decisão, e não um sentimento! Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade”, explicou.

“Desse casamento só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família – que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós”, dizia outra parte do comunicado.

A publicação feita por Maíra foi compartilhada por Thiago em seu perfil na mesma rede social.

Maira Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro em 1º de março de 2023. Em abril, durante uma cerimônia de batismo no Rio Jordão, o empresário pediu a amada em casamento. Eles subiram ao altar em agosto de 2023.