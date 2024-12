Maíra Cardi mostra mansão de R$ 40 milhões que comprou de Neymar Jr; veja fotos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 12:14 Para compartilhar:

De mudança do interior, a influenciadora Maíra Cardi, 41, acaba de anunciar a compra da mansão milionária de Neymar Jr., em São Paulo. Em vídeo publicado no Instagram, a esposa de Thiago Nigro explicou que o imóvel de R$ 40 milhões vai ser totalmente reformado.

Localizada em Alphaville, com cerca de 2.000 m² de área construída, a mansão de vidro vai contar com uma ampla brinquedoteca, academia, cinema, quartos para os funcionários e modificação de 40 banheiros da planta original.

+ Ator indiano é preso por morte de mulher esmagada em multidão no cinema

+ Irmão de Sidney Magal e ex-lutador do UFC, Vinny Magalhães é preso nos EUA

No YouTube, o casal explicou o motivo da mudança de Valinhos para o bairro nobre no estado de São Paulo. Thiago, que possui escritório em Alphaville, conta que passava quase três horas por dia no trânsito, mas que a gravidez de Maíra também influenciou a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

“Todo dia a gente tem que vir uma hora e meia para o escritório e uma hora e meia para voltar. Quando a gente casou, eu me mudei para Valinhos, a Maíra morava lá. Só que é meio longe do escritório. Nossa família vai crescer. Não dá para ela ficar indo e voltando. Então, a gente precisou pegar um lugar mais perto do escritório.”

A influenciadora anunciou a gravidez no inicio de dezembro. Esperando o primeiro filho de Thiago, Cardi já é mãe de Lucas, 23, e Sophia, de 6, ambos de relacionamentos anteriores.

Veja fotos do imóvel: