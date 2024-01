Bebê a bordo? Maíra Cardi pode estar grávida de Thiago Nigro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 5:37 Para compartilhar:

Será que a família vai aumentar? Nesta terça-feira, 16, Thiago Nigro afirmou que Maíra Cardi pode estar grávida com seu terceiro filho, primeiro do casal. Nos stories do Instagram, o empresário deu uma resposta surpreendente a um internauta curioso.

“E o baby, no forninho, já?”, questionou o seguidor, que foi respondido por Nigro sem hesitação: “Se Deus quiser”.

A resposta foi acompanhada por uma foto do casal ao lado de Lucas Cardi e Sophia Cardi Aguiar, filhos do primeiro e segundo casamento da coach fitness.

Vale lembrar que, em setembro passado, Maíra desativou seus perfis nas redes sociais para se dedicar à concepção.

“Quero ter mais três filhos, e já não sou tão novinha assim, o que requer mais atenção, mais cuidado, saúde emocional e física. Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Cuido muito da minha saúde. Eu quero fazer a pré-concepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente os seus hábitos. O seu, e o do pai”, explicou, em vídeo.

