Maíra Cardi fala sobre vídeos polêmicos com a filha e diz se tem arrependimento

Internautas resgataram imagens polêmicas de Maira Cardi com sua filha, a pequena Sophia, de 5 anos, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar, após a influenciadora culpar o ex pela menina dizer que celular de cozinheiro é “de pobre”.

Os antigos registros que voltaram à tona mostram comportamentos da coach perto da criança que os seguidores consideraram indevidos. Em um deles, ela fala sobre temas sexuais.

Nesta quinta-feira (4), Cardi se manifestou sobre o assunto depois que sua avó, segundo ela, ficou preocupada com os vídeos circulando em páginas de fofoca. A empresária afirmou não se arrepender de ter produzido o conteúdo.

“Só quero deixar um recado: não percam o tempo de vocês buscando um vídeo lá de 1999 pra falar ‘olha como a Maíra fez, falou…’ porque com certeza vocês vão achar. Se quiserem, posso até fazer uma busca de tudo e fazer uma lista. Vocês vão achar muita coisa mesmo, não é pouca, não”, disparou ela nos Stories do Instagram, enquanto se maquiava para um evento.

Em uma série de registros, Maira contou que demorou a se pronunciar por falta de tempo, já que estava com a agenda cheia, acrescentando que não conseguiu acompanhar as notícias.