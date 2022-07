Maíra Cardi expõe mensagens de PA a Arthur Aguiar: ‘Tem que dar a cara a tapa’

Maíra Cardi partiu para cima de Paulo André na última quinta-feira (28). Assim que o ex-BBB mostrou que de fato convidou Arthur Aguiar para seu aniversário, ela decidiu comprar a briga. Em seu perfil, ela expôs uma troca de mensagens entre seu marido e o atleta com quem viveu uma relação muito próxima durante o BBB22.







“Arthur me pergunta todos os dias o motivo de o PA não falar mais com ele. Você tem que ter culhão para vir aqui como eu e falar o que pensa de verdade. E não ficar fazendo cena e jogando tudo no c* dele”, disparou ela.

Ela então acusou o rapaz de descaso e disse que o convite não foi enviado. “Duas horas depois de eu falar que o Arthur não foi convidado para o aniversário dele, ele resolveu checar se a mensagem tinha sido enviada e viu que não foi. E aí entrou em contato. O Arthur nem tinha o número dele, o PA trata o Arthur igual qualquer pessoa”, acusou.

“Eu nunca vi um campeão do BBB apanhar tanto quanto meu marido”, disse ela.