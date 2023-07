Maíra Cardi exige e Thiago Nigro tira a barba: ‘Não tinha como eu casar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 13:49 Compartilhe

Maíra Cardi, de 39 anos, e Thiago Nigro, de 32, estão se preparando para trocar alianças. Contudo, antes de oficializarem a união, a coach fitness fez uma exigência ao noivo: tirar a barba. O momento foi compartilhado por ela no Instagram no domingo, 16.

“Eu falei que não tinha como eu casar com ele sem saber como ele era sem a barba“, justificou Maíra sobre o pedido. Thiago até tentou convencê-la de que “a barba é a maquiagem do homem”, mas não foi o suficiente para mudar a opinião da noiva.

A mudança de visual foi feita por eles mesmos, em casa. Maíra ajudou no processo e ainda brincou com os estilos de barba cavanhaque e bigode. No fim, Thiago surgiu com o rosto limpo e alegrou a companheira. “Parece outra pessoa. Confesso que tive dificuldade até de chegar perto”, declarou a coach.

