Maíra Cardi esclarece polêmica sobre filha chamar Thiago Nigro de pai: ‘Não cabe chamar de tio’

28/04/2024 - 19:22

Um recente vídeo divulgado por Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais. Na gravação em questão, sua filha Sophia, de 5 anos, fruto do casamento com Arthur Aguiar, chama Thiago Nigro, atual marido da influenciadora, de pai. Neste domingo, 28, após ser questionada, a ex-BBB esclareceu o assunto.

Maíra começou destacando que além de Sophia, Thiago também tem uma boa relação com seu filho mais velho, Lucas, de 22 anos. “Ele também se dá muito bem com meu filho mais velho, o que é mais difícil, porque é muito mais fácil se dar bem com criança. […] Eu nunca vi meu filho, se dar tão bem com alguém na vida, independente de ser meu marido ou não.”

“O Thiago é uma pessoa excepcional e obviamente que a gente passa a vida com a Sophia, a gente mora com a Sophia. A cada 15 dias ela vê o pai dela, então acaba que é natural que ela tenha uma outra referência masculina, que é o meu marido. Não cabe ela chamar ele de tio, por exemplo. Ele tá aqui representando, fazendo ela dormir todo dia, fazendo mamadeira, brincando… não poderia ser de outra forma”, observou.

A influenciadora refletiu que pai e mãe biológicos não têm alternativa, pois precisam cuidar de seus filhos, e elogiou a postura de Thiago diante disso. “Imagina você aturar a birra, os dias difíceis, você educar e você escolher ser pai de um compromisso que nem é seu. Então eu admiro muito a maneira que o Thiago resolve escolhe tratar a Sophia todos os dias”, disse.

Segundo Maíra, o dia quem a filha “resolver chamar alguém de mãe”, ela será “a primeira pessoa aplaudir”. “Vou entender o quanto essa pessoa ama minha filha. Essa é a escolha da criança. É a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe do coração. E esse lugar é para ser aplaudido, porque o lugar de pai e mãe biológico não se mexe”, concluiu.