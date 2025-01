Maíra Cardi empresta cartão para funcionário decorar casa e reclama: ‘Tudo do pior’

Maíra Cardi usou suas redes sociais no último domingo, 26, para relatar uma situação inusitada com um funcionário. A influenciadora digital, que está se mudando, já havia revelado que iria comprar e decorar apartamentos para seus empregados. No entanto, um de seus funcionários a surpreendeu com o resultado.

A coach de emagrecimento emprestou seu cartão de crédito a Adalberto, seu caseiro, para que ele comprasse as decorações de seu novo imóvel, mas não ficou feliz ao descobrir que ele comprou “tudo do pior”.

“Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: ‘Compra tudo que você quiser, decora sua casa’. Eu achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal. Eu já tinha escolhido o apartamento e mandei a decoradora lá só para dar uma olhada e ver se não faltava alguma coisa e ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito, que a decoração dele, tadinho… ficou muito ruim”, começou.

A influenciadora explicou que irá refazer toda a decoração do imóvel porque não aceita que seus funcionários tenham móveis de má qualidade. “Eu quero que ele fique com coisa boa. Ele é simples, não quis gastar muito, mas quero que ele viva bem e com conforto, então eu vou trocar tudo.”