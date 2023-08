Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam em cerimônia secreta em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 1:11 Compartilhe

Aconteceu na noite desta terça-feira, 29, o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro. A celebração intimista aconteceu em um hotel no interior de São Paulo.

De acordo com o jornalista Leo Dias — que obteve as informações com exclusividade —, apenas 80 pessoas, quase todas anônimas, compareceram ao evento. Foram convidados familiares, amigos próximos e frequentadores da igreja do casal. A única famosa presente foi Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba.

Ainda de acordo com Leo Dias, não foram permitidos celulares durante a cerimônia. Apesar disso, Biah publicou uma foto de seu look e, no registro, é possível ver um pedaço do cenário do evento. Veja:

Também estiveram presentes os filhos de Maíra, Lucas (23) e Sophia (4), que levou as alianças ao altar. Ambos receberam uma aliança simbólica do padrasto.

Casamento adiado

Recentemente, Maíra revelou que ela e o então noivo tiveram de adiar o casamento devido à opulência planejada para o evento.

“O casamento, que era para ser um casamento normal, a gente começou a conversar e decidiu fazer dois dias a mais. Do nada virou três, quatro, uma semana de casamento, com festa de baile de máscaras, festa da Disney, com luau, com DJ, banda gospel, DJ eletrônico”, contou ela, em sua rede social.

“E de repente a gente estava falando do casamento ser em Israel, e do nada ele foi para a Itália. Aí, do nada, os hotéis do Brasil não comportavam o número de convidados que a gente queria, e a gente precisava fechar o hotel inteiro. Então a gente decidiu adiar o casamento porque ficou complexo, porque é um evento como se fosse um line-up de navio”, continuou.

