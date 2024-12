Maíra Cardi e Thiago Nigro dão R$ 10 mil para cada funcionário no Natal

O espírito natalino tocou o coração da empresária Maíra Cardi, 41 anos, e seu marido, Thiago Nigro, 34, que presentearam seus funcionários com R$ 10 mil. O casal, que espera o primeiro filho, distribuiu cheques de R$ 10 mil para cada funcionário e explicou a decisão.

“A gente ficou pensando no que dar, mas como é Natal e temos muitos funcionários, decidimos dar um valor simbólico de R$ 10 mil para cada um”, disse Cardi, que ainda comentou que queriam, de alguma forma, retribuir tudo o que essas pessoas já fizeram por sua família.

“São pessoas sem as quais, se não tivéssemos, nossa vida seria complicada; não conseguiríamos trabalhar ou fazer as coisas com qualidade.”

A influenciadora mostrou a reação dos funcionários com o presente por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais. “Nossa, sem palavras. Deus abençoe vocês”, disse um dos funcionários do casal.

