Maíra Cardi detalha casamento com Thiago Nigro: ‘Tinham mais de 2 mil doces’

Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, se casaram em uma cerimônia secreta na última terça-feira, 29, contrariando as expectativas dos seguidores, que esperavam ficar por dentro de tudo. Somente na quinta-feira, 31, o casal revelou detalhes sobre a ocasião, que ocorreu em um hotel de luxo no interior de São Paulo.

No Instagram, a coach de emagrecimento esclareceu o sigilo do evento: “A gente ficou todos esses dias sem internet, porque a gente escolheu fechar um hotel para vir com nossos convidados, para que a gente pudesse curti-los. São muitos dias, ontem [30] que a gente liberou o celular, então a gente praticamente não sabe o que está acontecendo no mundo”.

Segundo Maíra, eles são os primeiros a se casar no hotel, que abriu uma exceção porque já eram clientes antigos do espaço, onde fizeram a primeira viagem juntos. “Eu sempre venho aqui para me conectar com Deus. É um lugar maravilhoso”, pontuou.

Conhecida por polêmicas sobre restrições alimentares, a coach de emagrecimento garantiu que não faltaram variedades no cardápio. “Quanto ao negócio dos doces, que tinha 1.600 doces. Mentira, tinha mais de 2 mil. E óbvio que eram saudáveis. A gente já tinha falado em algumas entrevistas que a gente ia ter as opções, para que as pessoas que, obviamente, quisessem fazer suas escolhas e comer o doce que não era saudável. Cada um sabe o que quer fazer da sua vida”, detalhou.

O evento de luxo, segundo ela, não teve permuta. “Fizemos questão de pagar tudo”, garantiu ela, que recebeu uma aliança com 200 diamantes e um par de brincos com 6 quilates de diamante.

Nas redes sociais, o boato de que as joias dos noivos foram entregues em um carro forte repercutiu. No entanto, Thiago ironizou: “As pessoas falando, ‘meu Deus, vocês mandaram um carro forte buscar as alianças’, primeiro de tudo, que boa ideia mandar um carro forte trazer as alianças. Carregar um negócio de tanto valor, faz sentido”.

