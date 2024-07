Maira Cardi decide não mais expor a filha na web após descobrir problema de saúde na menina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 18:26 Para compartilhar:

A empresária Maira Cardi anunciou que decidiu não mais expor sua filha, Sophia, de cinco anos, nas redes sociais, após descobrir que a criança tem um problema de saúde que merece bastante atenção. Ela revelou que a menina contraiu uma bactéria na língua e que agora precisa “blindar” a filha e preservar sua imagem.

“Acredito que certas coisas da nossa vida precisam ser blindadas”, explicou a coach de emagrecimento.

Por meio dos Stories do Instagram, nesta sexta-feira, 26, Maira compartilhou a situação com os seus seguidores e exibiu imagens da língua da criança.

+Após polêmicas, Maíra Cardi desabafa sobre criação dos filhos: ‘Não sou uma boa mãe’

+Maíra Cardi nega que esteja se separando de Primo Rico: ‘Desse casamento só saímos mortos’

“Essa semana foi punk! Sophia pegou uma bactéria que deixou a língua igual a uma framboesa; não comia nada, nem chupeta conseguia chupar. Nada podia encostar na língua, vômito, dor no corpo, muita febre! Aliás, cancelei o Instagram dela também. Muita coisa junto”, iniciou a influenciadora em seu desabafo.

Em outro momento da publicação, a empresária avaliou que os pais deveriam ter mais cuidado ao expor seus filhos na internet e convidou os seguidores a refletirem sobre o que é exibido no ambiente virtual.

“Acredito que certas coisas da nossa vida precisam ser blindadas. E, sem dúvida, nossos filhos são as mais importantes. Eu já deveria ter feito isso antes! Sei que ela fará falta por aqui, mas precisarei guardá-la no secreto. Você já pensou na sua vida o que está exposto demais e talvez você possa estar se prejudicando por isso? Você já contou algo que deveria ficar no silêncio? É preciso mudar para viver o novo”, ponderou a ex-BBB.

Sophia é fruto do antigo casamento de Maira Cardi com o ator e cantor Arthur Aguiar. A criança tinha um perfil no Instagram que já contava com mais de 1 milhão de seguidores e era administrada pela empresária para compartilhar alguns momentos da criança.