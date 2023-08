Maíra Cardi casará com comunhão total de bens e defende sua decisão: ‘É para sempre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 11:09 Compartilhe

Noiva do investidor Thiago Nigro, a coach fitness Maíra Cardi optou pelo regime de comunhão total de bens. Sendo assim, todos os bens adquiridos antes da data do casamento se tornam comuns ao casal. Segundo ela, a opção é reflexo do amor.

Em participação no podcast PodCe, de Celso Portiolli, Maíra refletiu: “Como você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre?”.

Segundo ela, a decisão foi em comum acordo. “A gente parou para pensar e fez essa reflexão. Quando você escolhe que não seja em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é pra sempre”, justificou.

“A gente quis colocar toda a nossa energia emocional nisso. É pra sempre”, concluiu a coach.

