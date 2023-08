Maíra Cardi associa bolo de chocolate a doenças e é acusada de ‘terrorismo nutricional’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 15:23 Compartilhe

Maíra Cardi agitou as redes sociais com a sua opinião sobre a alimentação. Ao publicar um vídeo com uma receita de bolo de chocolate nesta quarta-feira, 9, a coach de emagrecimento foi acusada de ‘terrorismo nutricional’.

Em tom irônico, a influenciadora descreveu os ingredientes que contemplavam a receita e disse que o resultado causaria diversas doenças ao consumidor, tais como: Alzheimer, diabete, inflamação no intestino, problemas cardíacos, doença celíaca, gordura visceral, osteoporose, obesidade, entre outras.

Nos comentários, nutricionistas criticaram a postagem de Maíra e o público destacou que ela estava sendo irresponsável com os seguidores. “Sabe o que mata mesmo? Terrorismo nutricional”, escreveu uma nutricionista. “É só um bolo. [Comer] um pedaço disso não vai [provocar] nada no seu corpo”, frisou outra.

“Para que alguém desenvolva essa quantidade de problemas de saúde que você cita, seria necessário que essa pessoa comesse bolo em todas as refeições do dia. Nossa que preguiça! Fazendo terrorismo alimentar com as pessoas que não são providas de informação e vão acreditar nessa porcaria de conteúdo que você faz”, enfatizou mais uma.

