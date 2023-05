Maíra Cardi anuncia casamento com Thiago Nigro ainda em 2023: ‘Olhando os vestidos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2023 - 14:57 Compartilhe

Maíra Cardi abriu o jogo sobre o seu relacionamento com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, e revelou que o casório está previsto para acontecer ainda em 2023, com data marcada e tudo mais! O anúncio foi feito durante entrevista com o novo casal no podcast PodCats, publicado na última segunda-feira (01/05).

Os dois anunciaram o romance em primeiro de março deste ano e noivaram menos de dois meses depois, em 22 de abril.

Durante o bate-papo com os apresentadores Lucas Guimarães e Camila Loures, a coach de emagrecimento e o influenciador financeiro revelaram que ocasório está marcado para o dia 26 de agosto.

“Sophia (filha de Maíra e Arthur Aguiar) estava comigo anteontem olhando os vestidos” , confessou a empresária.

“Em geral, artista pode fazer no dia que quiser, mas pessoas normais trabalham. A gente resolveu fazer num sábado por conta da família” , disse ela.

Thiago revelou que os planos para a lua de mel já estão em andamento.

“A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia” , afirmou ele.

Nelson Rangel . A empresária é mãe de sofia, de 4 anos, fruto de seu casamento com o ator Arthur Aguiar , e de Lucas, 22, fruto de seu relacionamento com o empresário

Nigro assumiu o romance com Maíra apenas um mês após o fim do seu relacionamento com influenciadora Camila Ferreira , que durou 10 anos.

Confira a entrevista com Maíra Cardi e Thiago Nigro:

