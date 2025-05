Maíra Cardi afirma que perda de bebê a fez descobrir trombofilia

A influenciadora Maíra Cardi, de 41 anos, usou as redes sociais neste domingo, 18, para afirmar que o aborto espontâneo que sofreu em janeiro deste ano auxiliou no diagnóstico de trombofilia, condição grave que aumenta o risco de coagulação sanguínea e poderia tê-la levado à morte caso a gestação tivesse prosseguido.

Atualmente grávida de cinco meses, Maíra disse: “Estou viva porque ele veio antes! Para quem ainda não sabe, eu não estaria mais neste mundo se não tivesse perdido nosso filho”.

“O que não imaginávamos era que a missão dele não era apenas nascer — era curar e salvar. Hoje, só estou viva porque ele veio antes”, acrescentou.

A trombofilia é uma condição que pode causar AVC, parada cardíaca ou até embolia pulmonar. Durante a gestão, a condição pode ser perigosa porque aumenta a predisposição do sangue a formar coágulos, o que pode resultar em complicações fatais.

Pouco tempo após sofrer o aborto espontâneo, Maíra engravidou novamente do marido, o coach financeiro Thiago Nigro. A influenciadora já é mãe de Lucas, de 24 anos, fruto do relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e Sofia, 6, do casamento com o ator Arthur Aguiar.