Maíra Cardi abre álbum de casamento com Thiago Nigro: ‘Juntos até o fim’

A coach de emagrecimento Maíra Cardi, 39 anos, realizou o seu casamento com o influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico, de 32, em ‘segredo’, na última terça-feira (29), contrariando as expectativas dos seguidores, que esperavam ficar por dentro de tudo.

A cerimônia aconteceu no interior de São Paulo, de forma reservada e para um pequeno grupo de amigos e familiares.

Já nesta quarta–feira (30), a empresária abriu seu álbum de fotos e compartilhou um pouco do que foi a cerimônia.

“Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe”, escreveu ela na legenda da publicação, que foi compartilhada com o agora marido.

As fotografias foram produzidas por Rodolfo Santos e os vídeos têm a assinatura de Lucas Ionaldo.

Também na legenda, Maíra contou que adotou o nome do marido. Nos registros, Thiago aparece ao lado do filho da influenciadora, Lucas, 23 anos, fruto do antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e também de Sophia, de 4, do antigo casamento com o ator Arthur Aguiar.

O primogênito de maíra ficou com a responsabilidade de conduzir a mãe até o altar. A pequena foi daminha de honra, carregando as alianças.

“Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro”, disse a influencer.

Maíra explicou, ainda, os motivos para decidir fazer uma celebração mais reservada.

“Nossa vida é rodeada de holofotes, manchetes e curiosos e, por isso, decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém”, disse ela.

“Fechamos um hotel por cinco dias e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos pra compartilhar desse momento tão especial”, detalhou.

