Maioria dos italianos quer novo papa como Francisco,diz pesquisa

ROMA, 2 MAI (ANSA) – A maioria dos italianos quer um novo líder da Igreja Católica como o papa Francisco, cuja morte aos 88 anos ocorreu no último dia 21 de abril, revelou uma pesquisa de opinião realizada no país europeu.

O levantamento sob o tema “O novo Papa” foi feito pela Izi, empresa de análise e avaliação econômica e política, e apresentado na manhã desta sexta-feira (2) durante o programa “L’Aria che Tira”, apresentado por David Parenzo, na emissora La 7.

Para 60% dos cidadãos do “Belpaese”, a nacionalidade do novo pontífice é indiferente, mas a primeira opção ainda é que seja um italiano.

Os maiores percentuais são registrados entre os eleitores de centro-direita, quase 45%, enquanto que, para a oposição, a preferência por um pontífice italiano é de pouco menos de 32%.

Entretanto, o que prevalece claramente é a constatação de que a maioria quer a continuidade do pontificado de Francisco.

No total, mais de 74% dos entrevistados gostariam que o novo Santo Padre fosse alinhado com os ideais do argentino e desse continuidade ao seu pontificado, definido como “progressista” por 77% dos ouvidos.

Segundo a pesquisa, os 10 principais temas a serem promovidos pelo sucessor de Jorge Bergoglio incluem compromissos com a paz, o combate à pobreza e o não ao rearmamento.

“As duas indicações mais importantes que emergem da nossa pesquisa são o pedido de um Papa em continuidade com Francisco e a irrelevância da nacionalidade”, concluiu a empresa. (ANSA).