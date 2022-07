Maioria das seleções se hospedará em raio de 10km na Copa do Mundo do Catar

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – Três quartos das seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar ficarão sediadas dentro de um raio de 10 quilômetros, informou a Fifa nesta terça-feira, anunciando os hotéis e locais de treinamentos para os 32 times.







Ao contrário de torneios anteriores, todos os times ficarão nos mesmos hotéis e usarão as mesmas bases de treinamentos ao longo da competição, até mesmo realizando treinos no dia anterior aos jogos em seus campos, e não nos estádios.

A Fifa disse que 24 dos 32 times estarão sediados a uma curta distância um do outro, perto da capital Doha.

“Os jogadores terão mais tempo para treinar e descansar durante a competição, conseguindo vivenciar a emoção que tomará conta do país muito mais de perto, com jogadores e torcedores apaixonados dos 32 países se reunindo em um único local”, disse Colin Smith, Diretor Operacional da Copa do Mundo.

O torneio começará em 21 de novembro e terminará em 18 de dezembro. Oito estádios serão utilizados.

As equipes chegarão aos hotéis e campos de treinamento pelo menos cinco dias antes de seus primeiros jogos.

(Reportagem de Simon Evans)