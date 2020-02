Maioria das estradas do Rio tem tráfego normal nesta quarta-feira

A maioria das estradas do estado do Rio de Janeiro apresenta movimento tranquilo na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas (26). A única rodovia que já tem tráfego lento é a RJ-124 que liga a capital fluminense à Região dos Lagos. Segundo a CCR ViaLagos, a pista sentido Rio tem fluxo intenso de veículos, mas sem retenção até o momento.

Segundo a concessionária, o dia de maior fluxo em direção ao Rio deverá ser hoje, quando são esperados 49 mil veículos. A previsão é que a quinta-feira (27) também seja de fluxo intenso, com a previsão de passagem de 38 mil veículos. A movimentação de volta para casa se estenderá até o dia 2 de março.

A Via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo apresenta condições de tráfego normal nos dois sentidos no trecho Rio. Segundo a CCR Nova Dutra, o movimento deve ser mais intenso hoje das 10h às 22h.

A Ponte Rio-Niterói está com tráfego está normal nos dois sentidos com 13 minutos de percurso. Segundo a concessionária Ecoponte, cerca de 180 mil veículos seguirão no sentido Rio hoje e amanhã voltando da Região dos Lagos.

O trecho de concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora apresenta tráfego normal sem registro de ocorrências. De acordo com a concessionária Concer, o horário de pico hoje deve ocorrer a partir das 14h.