Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa; Madri vai na contramão

As bolsas da Europa reverteram o tom positivo da véspera e fecharam majoritariamente em queda, nesta terça-feira, 7, em meio a leituras de dados macroeconômicos na região que impõem mais pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) na decisão de política monetária marcada para quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sessão em baixa de 0,49%, a 472,87 pontos.

Investidores seguem repercutindo uma sequência de indicadores divulgados no Velho Continente nos últimos dias, às vésperas da decisão do BCE. Nesta terça, pesquisa final confirmou crescimento de 2,2% no Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no segundo trimestre ante o primeiro.

Na Alemanha, a produção industrial de julho aumentou mais do que o previsto, mas o índice ZEW de expectativas econômicas recuou pelo quarto mês seguido em setembro, a 26,5 pontos. Para a Pantheon Macroeconomics, o resultado indica que a atividade na maior economia europeia atingiu o pico no terceiro trimestre.

Em meio a esse cenário, o índice DAX, referência na Bolsa de Frankfurt, recuou 0,56%, a 15.843,09 pontos.

Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,26%, a 6.726,07 pontos, enquanto, em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,72%, a 26.073,73 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,53%, a 7.149,37 pontos. A ação da Ryanair recuou 2,06% no mercado britânico, depois que a aérea anunciou o cancelamento de uma encomenda de aviões do modelo 737 Max da Boeing.

Entre as praças ibéricas, o índice PSI 20, de Lisboa, diminuiu 0,96%, a 5.425,66 pontos.

Na contramão, o IBEX 35, de Madri, ganhou 0,14%, a 8.894,50 pontos.

Veja também