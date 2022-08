Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa, com temor sobre juros e energia

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 13:19 Compartilhe

Os mercados acionários da Europa registraram quedas, em sua grande maioria, nesta segunda-feira. Temores com altas de juros, na região e também nos Estados Unidos, pesaram no sentimento, em jornada também de alta forte no gás, outra preocupação importante no continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,96%, em 433,17 pontos.

Na política monetária local, Joachim Nagel, dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC alemão, afirmou em entrevista publicada no fim de semana que o BCE precisa continuar a elevar os juros, diante da inflação elevada, mesmo com riscos crescentes de recessão na Alemanha, apontados nesta segunda pelo próprio Bundesbank.

Na quinta-feira, o BCE publica a ata de sua última reunião, na qual a taxa de juros foi elevada em 50 pontos-base. Nos EUA, haverá nesta semana o simpósio de Jackson Hole, no qual o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve, segundo vários analistas, reforçar a postura de elevações de juros para conter a inflação, o que tende a provocar perda de fôlego na economia dos EUA, com efeitos globais.

Voltando à Europa, continua em foco a questão da energia. Houve nova onda de cautela, com alta nos preços do gás nos mercados, após a estatal russa Gazprom dizer que suspenderá por três dias o fornecimento pelo gasoduto Nord Stream, por serviços de manutenção.

Investidores temem a chance de uma paralisação mais permanente, no contexto da guerra russa na Ucrânia e das sanções europeias contra Moscou. O Rabobank destaca a “crise de energia europeia”, nesse contexto, que para o banco “sem dúvida não está diminuindo”.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,22%, em 7.533,79 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 2,32%, a 13.230,57 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou queda de 1,80%, a 6.378,74 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB recuou 1,64%, a 22.165,66 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,64%, a 8.284,80 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 foi na contramão da maioria e subiu 0,09%, a 6.269,44 pontos, após chegar a cair em parte do dia.