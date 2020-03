Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta

A maioria das bolsas da Europa fechou em alta nesta segunda-feira, 30, com apenas Madri em queda, enquanto investidores assimilavam medidas de contenção da covid-19 por governos e informações de que o surto começa a recuar em alguns locais da Europa, como no Reino Unido, graças ao isolamento social. A esperança de uma vacina contra o coronavírus aliada ao avanço para criação de testes rápidos do vírus trouxe otimismo para os mercados acionários dos dois lados do Atlântico. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o pregão em alta de 1,28%, aos 314,88 pontos.

O governo dos Estados Unidos percebeu que é necessário manter a quarentena até o final de abril – a notícia de que a ciência está orientando as decisões na maior economia do mundo deu ritmo aos mercados em Nova York e fôlego à Europa, que reverteu a tendência de queda vista na abertura.

Para Boris Schlossberg, diretor da BK Asset Management, “os investidores pareciam pacificados pelo fato de que, com os cientistas no controle da política, a quarentena do COVID-19 poderia ter um cronograma claro e definível e um plano eficaz de erradicação, em vez de estar sujeito a ondas de infecção que poderiam paralisar a economia por meses”. Além disso, os governos ao redor do mundo continuam com seus programas de incentivo à economia.

Em Londres, índice FTSE 100 subiu 0,97%, a 5.563,74 pontos. Por lá, os papéis da BP (British Petroleum) recuperaram parte das perdas com o tombo da sexta-feira, fechando hoje em alta de 5,92%. As ações da BHP também apresentaram alta de 2,58%. No Reino Unido, o governo já começa a preparar a população para uma extensão do fechamento do país por seis meses.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 1,90%, a 9.815,97. Entre as maiores altas estão as ações da Deutsche Post, que se valorizaram 8,70%, e da Deutsche Boerse, em alta de 6,67%. Na Alemanha, uma recessão no primeiro semestre deste ano já está contratada. “As pesquisas de negócios de março apontam para quedas de atividade não tão profundas quanto a última crise financeira global. Nenhum deles será um guia perfeito para o PIB. De qualquer forma, a economia parece contrair-se de maneira ainda mais acentuada do que as pesquisas sugerem”, aponta a Capital Economics.

Na bolsa de Paris, o CAC 40 fechou em alta de 0,62%. As ações da Sanofi subiram 4,56%, e os papéis da Air Liquide se valorizaram 5,33%, enquanto Airbus caiu 10,62%. O índice FTSE MIB, de Milão, subiu 0,30%, aos 16.872,41 pontos. O índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, subiu 1,02%, a 3.983,24 pontos.

Na contramão das demais bolsas europeias, o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, encerrou o dia em queda de 1,74%, aos 6.659,90 pontos.