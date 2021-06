Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com indicadores da região

Os mercados acionários da Europa registraram ganhos na grande maioria, nesta terça-feira. O quadro foi sustentado por alguns indicadores da região, embora os riscos ligados à covid-19, com a disseminação da variante delta, mais contagiosa, continuem como foco dos investidores, por seu potencial de atrapalhar a reabertura econômica.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,31%, em 456,37 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro subiu a 117,9 pontos em junho, acima das previsões e na máxima em 21 anos, segundo pesquisa da Comissão Europeia. Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 2,1% em junho, na comparação anual, desacelerando após a alta de 2,5% de maio, segundo a preliminar do dado.

As bolsas europeias já subiram e ganharam mais força após o CPI da Alemanha. A inflação sob controle pode ser um argumento importante para o Banco Central Europeu (BCE) manter política monetária acomodatícia por mais tempo, apoiando a retomada econômica. Para o ING, contudo, a desaceleração inflacionária alemã precede um novo repique dos preços, que deve pressionar o BCE adiante.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, falou nesta terça em evento, porém não discutiu a política monetária. Em seu discurso, Lagarde disse que a fragmentação em mercados europeus pode conter a capacidade de investimentos da região, ao fazer uma defesa de uma recuperação “verde e digital” após o choque da covid-19.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,21%, em 7.087,55 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,88%, a 15.690,59 pontos. O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, avançou 0,14%, a 6.567,43 pontos.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB registrou ganho de 0,52%, a 25.357,36 pontos. Em Madri, o índice IBEX 35 subiu 0,02%, para 8.915,10 pontos.

Já na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 fechou em baixa de 0,07%, em 5.083,39 pontos, na contramão da maioria. Portugal tem estado em foco em dias recentes, com os riscos trazidos à reabertura pela variante delta.

A Oxford Economics comenta que o país vinha sendo um dos beneficiados recentemente com a retomada do turismo, por possuir bons índices na pandemia, mas a consultoria vê um avanço recente nos casos do vírus no país como um risco.

