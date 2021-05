Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta após dados de recuperação da economia

As maioria das bolsas da Europa fechou em alta nesta sexta-feira, terminando em tom positivo uma semana marcada por volatilidade. Indicadores macroeconômicos sólidos preservaram a busca por risco e relegaram ao segundo plano as preocupações com inflação que vinham trazendo cautela aos mercados.

O índice Stox 600, que reúne as principais ações do continente, encerrou a sessão com ganho de 0,57%, a 444,44 pontos, com avanço semanal de 0,43%.

“Se conseguirmos uma combinação de confiança de que a inflação está sob controle e sinais de ímpeto econômico surgindo, acho que ainda há boas oportunidades a serem tidas nos mercados”, avalia o estrategista da UBS Global Wealth Management Kiran Ganesh.

Em Londres, o índice FTSE 100 recuou 0,02%, a 7.018,05 pontos, com perda semanal de 0,36%.

Em Frankfurt, por outro lado, o índice DAX subiu 0,44%, a 15.437,51 pontos, com alta de 0,14% na semana.

No final da madrugada, o escritório de estatísticas do Reino Unido informou que as vendas no varejo britânicas saltaram em ritmo anualizado de 42,4% em abril, bem acima da previsão de analistas, de 37,4%. Já a IHS Markit revelou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do país subiu ao maior nível da história em maio (62).

Os PMIs de Alemanha, EUA e zona do euro também superaram expectativas. Já a confiança do consumidor na zona do euro subiu a -5,1 neste mês e voltou ao patamar pré-pandemia.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 teve ganho de 0,68%, a 6.386,41 pontos. Na semana, o avanço foi de 0,02%.

Já o IBEX 35, da bolsa de Madri, fechou em alta de 0,87%, a 9.204,00 pontos, com ganho semanal de 0,64%

Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,10%, a 24.975,00 pontos, na máxima do dia, com avanço de 0,84% na semana.

E o PSI 20, de Lisboa, fechou com perdas de 0,16% nesta sexta-feira, a 5.271,57 pontos, e alta semanal de 1,46%.

