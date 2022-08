Maioria das Bolsas da Europa cai, com PMIs da região e Jackson Hole no radar

Estadão Conteúdo 23/08/2022 - 13:24 Compartilhe

Os mercados acionários da Europa caíram, em sua grande maioria, nesta terça-feira. Investidores acompanharam a divulgação de índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da região, enquanto ainda persistem as preocupações com a crise energética no continente. O foco do mercado está no Simpósio de Jackson Hole, que começa na quinta-feira, em meio à incerteza sobre os próximos passos da trajetória do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,96%, em 433,17 pontos.

“A euforia realmente acabou para as ações”, disse Susannah Streeter, analista sênior de Investimentos e Mercados da Hargreaves Lansdown. “O clamor de vozes se tornou mais alto dos formuladores de políticas do banco central dizendo: ‘Espere, ainda não estamos fora de perigo'”, completa.

De acordo com Craig Erlam, analista da Oanda, está claro que os investidores já estão de olho no simpósio de Jackson Hole no final da semana e talvez estejamos vendo alguma apreensão e ansiedade antes disso. “Fora dos EUA, não parece muito otimista, já que os dados do índice dos gerentes de compras da zona do euro de agosto foram “muito ruins”, diz ele.

A última rodada de PMIs mostra que a atividade econômica na Europa está no nível mais fraco em pelo menos um ano e meio, como é o caso da zona do euro e do Reino Unido.

Na Alemanha, um dos países europeus mais afetados pelos cortes de gás natural da Rússia, a situação é ainda mais grave, com a atividade operando no menor patamar em 26 meses. “Foi mais um dia de dados econômicos ruins para os mercados europeus”, resume Michael Hewson, economista da CMC Markets.

Neste cenário, na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,61%, em 7.488,11 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,27%, a 13.194,23 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou queda de 0,26%, a 6.362,02 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 perdeu 0,71%, a 8.226,30 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 perdeu 0,04%, a 6.266,97 pontos.

Na contramão, na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB subiu 0,97%, a 22.380,06 pontos.

A alta do petróleo favorece as ações do setor. Em Londres, a Shell e a BP subiram 3,28% e 2,32%, respectivamente, enquanto em Paris, a TotalEnergies teve alta de 3,24%.

*Com informações da Dow Jones Newswires