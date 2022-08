Maioria das Bolsas da Ásia fecha em baixa, após alerta de Powell sobre juros

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 7:17 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 29, em reação ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, durante o simpósio anual de Jackson Hole, em Wyoming.

Na sexta-feira, 26, Powell indicou que o Fed continuará elevando juros de uma forma que causará “alguma dor” à economia dos EUA, uma vez que a inflação doméstica permanece no maior nível em mais de quatro décadas.

O índice acionário japonês Nikkei liderou as perdas na Ásia nesta segunda, com queda de 2,66% em Tóquio, a 27.878,96 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,73% em Hong Kong, a 20.023,22 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 2,18% em Seul, a 2.426,89 pontos, e o Taiex registrou perda de 2,31% em Taiwan, a 14.926,19 pontos.

O mau humor na Ásia se seguiu a um tombo das bolsas de Nova York, que encerraram o último pregão com perdas de 3% a quase 4%.

Os mercados da China continental, por outro lado, tiveram ganhos marginais nesta segunda, recuperando-se de perdas de mais cedo, após a mídia estatal do país relatar que o fornecimento de energia para a maioria das indústrias e negócios na província de Sichuan foi gradualmente restaurado, em meio a uma seca histórica que deflagrou racionamentos de energia.

O Xangai Composto subiu 0,14%, a 3.240,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,07%, a 2.147,74 pontos.

Oceania

Já na Oceania, a bolsa australiana sofreu sua maior queda diária desde meados de junho, acompanhando Wall Street e o tom predominantemente negativo da Ásia.

O S&P/ASX 200 caiu 1,95% em Sydney, a 6.965,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires