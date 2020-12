Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta

As bolsas asiáticas tiveram pregão atípico, na última sessão do ano. A Bolsa de Xangai operou e registrou ganho de mais de 1% nesta quinta-feira, enquanto em Tóquio um feriado no Japão manteve os negócios fechados, na véspera do início do próximo ano.

A Bolsa de Xangai terminou em alta de 1,72%, em 3.473,07 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,78% a 2.437,58 pontos. Xangai exibiu seu maior ganho diário em 30 dias, com ações ligadas ao consumo puxando os ganhos.

Em todo o ano atual, Xangai subiu 13,87% e Shenzhen saltou 41,48%. Como comparação, Tóquio subiu 16,01% em 2020.

Investidores na China monitoraram dados de atividade. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria do país recuou de 52,1 em novembro a 51,9 em dezembro, na leitura oficial, como previsto pelos analistas. Apesar do recuo, o PMI segue acima da marca de 50, o que mostra expansão da atividade nessa pesquisa. O PMI de serviços recuou de 56,4 em novembro para 55,7 em dezembro.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 0,31%, em 27.231,13 pontos. A sessão local hoje foi mais curta por causa do feriado, com alta pelo terceiro dia consecutivo. Em 2020, contudo, o Hang Seng recuou 3,40%, após fortes perdas em março, auge da pandemia na região. Nesta quinta-feira, Geely Auto teve ganho de 8,4% e Country Garden, de 3,3%.

Na Coreia do Sul, a Bolsa de Seul não operou, por causa de um feriado local. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,31%, a 14.732,53 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 1,43%, em 6.587,10 pontos, na Bolsa de Sydney, em pregão também abreviado pelo feriado. As maiores baixas estiveram entre incorporadoras, papéis do setor financeiro e de saúde. O índice da bolsa australiana perdeu 1,5% em todo o ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Veja também