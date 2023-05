Maioria das ações japonesas recua com nervosismo sobre bancos antes de feriado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 7:33 Compartilhe

Por Rocky Swift







TÓQUIO (Reuters) – A maioria das ações japonesas caiu nesta terça-feira, com o nervosismo em torno do sistema bancário dos Estados Unidos pesando sobre as ações financeiras domésticas, enquanto exportadores obtiveram um impulso de um iene mais fraco.

A corretora Nomura Holdings Inc caiu 1,98%, atingindo uma nova mínima para este ano. O credor Resona Holdings Inc teve queda de 1,03% e a Renesas Electronics Corp subiu 3,62%, liderando os ganhos entre as ações relacionadas a chips.

O índice Nikkei atingiu um pico de 16 meses de 29.278,80 pontos no início da sessão. Mas acabou fechando com alta de apenas 0,12%, a 29.157,95, com os papéis em queda superando os que apresentaram ganhos.

Os mercados de Tóquio ficarão fechados pelos próximos três dias para comemorar os feriados da Semana Dourada do Japão, deixando aos operadores de ações no país muito pouco espaço para reagir à reunião do Federal Reserve, bem como a dados de emprego e banlanços nos EUA.

“Uma posição de esperar para ver está tomando conta com o Fomc e outros eventos importantes que ocorrem nos EUA, enquanto o Japão estará em feriados consecutivos”, disse Nobuhiko Kuramochi, estrategista de mercado da Mizuho Securities.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,12%, a 29.157 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,20%, a 19.933 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.







. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,91%, a 2.524 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,37%, a 15.636 pontos.







. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,35%, a 3.281 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,92%, a 7.267 pontos.

(Reportagem de Rocky Swift e Nobuyo Saito)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias