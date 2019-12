Maioria considera soltura de Lula justa após decisão do STF, segundo pesquisa Datafolha

A maioria da população considera justa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de novembro, segundo uma recente pesquisa do Datafolha. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O levantamento aponta que 54% dos entrevistados entendem que a libertação de Lula foi justa, enquanto 42% disse ser injusto. Outros 5% dos entrevistados disseram não saber.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.948 pessoas na última semana, entre quinta-feira (5) e sexta-feira (6), em 176 municípios pelo Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

O ex-presidente Lula saiu da carceragem da Polícia Federal em Curitiba no dia 8 de novembro, após ficar 19 meses condenado por corrupção e levagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, no litoral de SP.