Maioria Bolsas da Europa fecha em queda, com impacto de corte de gás russo

Os mercados acionários da Europa fecharam na maioria em queda nesta segunda-feira, 5. Pesam no índices as renovadas preocupações com a crise energética no continente, já que a Rússia cortou o fornecimento de gás por tempo indeterminado. Estiveram no radar também a eleição de Liz Truss no Reino Unido e a divulgação de indicadores do bloco. Além disso, investidores estão na expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.







O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,64%, em 413,32 pontos.

A Gazprom interrompeu o fornecimento de gás por meio do gasoduto Nord Stream 1 ao continente europeu por tempo indeterminado, alegando necessidade de reparos adicionais. Os fluxos deveriam ter sido retomados no fim de semana, após um período de manutenção.

Em reação, os preços de gás natural na Europa dispararam nesta segunda-feira. Os governos da Suécia e da Finlândia ofereceram bilhões de dólares em garantias às concessionárias para evitar um colapso no comércio de energia quando os mercados abriram nesta segunda.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reiterou que o bloco prepara um conjunto de propostas para atenuar os impactos econômicos da disparada dos preços de energia. Em publicação no Twitter, Von der Leyen acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de utilizar a política energética como uma “arma”, ao cortar a oferta e “manipular” os mercados.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse que as sanções impostas pelo Ocidente a Moscou, pela guerra na Ucrânia, são as culpadas pelo fechamento total do gasoduto Nord Stream 1 que transporta gás da Rússia para a Alemanha.

Investidores também acompanharam a divulgação de indicadores da economia europeia. O PMI composto do bloco recuou a 48,9 em agosto, permanecendo abaixo da barreira de 50 que indica contração e tocando o menor patamar em 18 meses.

Apenas o PMI de serviços da região diminuiu para 49,8 no mês passado, o que significa que a atividade do setor passou a encolher. Os últimos PMIs da Alemanha e do Reino Unido também foram desanimadores.

No Reino Unido, a atual ministra de Relações Exteriores de Boris Johnson, Liz Truss foi anunciada como nova primeira-ministra do Reino Unido. Truss venceu a disputa interna do Partido Conservador, tornando-se a terceira mulher a alcançar o principal cargo político do país.

Para a Capital Economics, a eleição de Truss sugere que o relaxamento da política fiscal deve limitar a gravidade da recessão no país.

Nesse cenário, na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,09%, em 7.287,43 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 2,22%, a 12.760,78 pontos.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 perdeu 1,20%, para 6.093,22 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou queda de 2,01%, a 21.480,19 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,88%, a 7.862,70 pontos.

Em Lisboa, o PSI fechou estável a 6.004,58 pontos.