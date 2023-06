Maior tumor de rim da Europa é retirado de paciente na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2023 - 21:01 Compartilhe

ROMA, 15 JUN (ANSA) – Um paciente de 52 anos de idade, proveniente da Sardenha, no sul da Itália, teve um tumor de mais de 30 quilos e 65 centímetros de diâmetro removido de seu rim direito.

A operação inédita, devido ao tamanho do tumor, foi realizada no Policlínico Sant’Orsola, em Bolonha. Os médicos retiraram um lipossarcoma retroperitoneal de partes moles do rim direito do paciente, um tumor considerado raro e o maior da Europa desse tipo já descrito em estudos.

Graças à ausência de metástases, a operação complexa, que envolveu uma equipe multidisciplinar, foi bem sucedida e evitou ostomias e diálise.

O homem já havia sido acompanhado na Sardenha por outra patologia, um tumor no timo, mas durante as análises também foi descoberta uma massa totalmente assintomática no abdômen, que cresceu exponencialmente em poucos meses.

Desta forma, o oncologista que o trata decidiu encaminhá-lo para um centro médico italiano mais especializado na doença. “Quando o caso do paciente e seus exames de diagnóstico nos foram relatados, ficamos impressionados. Nunca vimos algo assim.

Sabíamos que outros centros na Itália não tinham dado disponibilidade para operar, apesar disso queríamos tentar”, relatou o professor Matteo Cescon, diretor da unidade de cirurgia e transplante hepatobiliar do Policlínico Sant’Orsola.

Durante a operação, o cirurgião retirou o rim direito e metade do cólon direito junto com o apêndice, ao mesmo tempo em que o intestino foi reconstruído. O paciente voltou para casa há algumas semanas, na província de Cagliari, e logo retornará a Bolonha para ser operado também de câncer torácico. (ANSA).

