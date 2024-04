Maior streaming de anime do mundo, Crunchyroll chega ao prime vídeo Channels

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/04/2024 - 14:54 Para compartilhar:

A Crunchyroll, tido como o maior serviço de streaming de animes do mundo, vai passar a oferecer o catálogo de produções dentro do Amazon Prime Video. A incorporação ocorre por meio do mesmo esquema de distribuição que inclui na plataforma de Jeff Bezos títulos do Paramount+, Universal+ e mais recentemente o MGM+, entre várias outras.

A adesão precisará ser feita via assinatura extra, via Prime Video Channels, em dois planos: Fã e Mega Fã. No Brasil, o primeiro vai custa R$ 14,99 por mês e o segundo, R$ 19,99.

De acordo com comunicado do Prime Video, na assinatura Mega Fã é possível baixar títulos para ver offline e acessar benefícios adicionais à medida que estiverem disponíveis. Quem já for assinante Amazon Prime vai poder experimentar um teste grátis de 14 dias.

Além do acesso à biblioteca da Crunchyroll, os clientes terão à disposição os títulos logo após o lançamento no Japão, como já funciona na plataforma original, presente em mais de 200 países e territórios. A parceria também será adotada na Alemanha e no México.

Entre as produções disponíveis, fará parte do acervo a nova série de monstros de ficção científica Kaiju No. 8 e Black Butler: Public School Arc.

