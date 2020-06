Maior raio do mundo, com 709 km, é registrado no Brasil

SÃO PAULO, 26 JUN (ANSA) – O Brasil registrou o mais longo raio do mundo em extensão, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta sexta-feira (26).

Segundo a entidade, o fenômeno – chamado de “megaflash” – percorreu 709 quilômetros no dia 31 de outubro de 2018 no sul do país – mais que o dobro do recorde anterior, que era de 321km e ocorreu em Oklahoma, nos Estados Unidos.

“Isso equivale à distância entre Boston e a capital Washington ou entre Londres e a fronteira da Suíça”, disseram os cientistas em nota. Trazendo para o Brasil, a distância equivale praticamente entre a rota da capital São Paulo a Florianópolis.

Outro recorde anunciado pela OMM foi registrado na Argentina, que teve o “megaflash” de maior duração já visto com 16,73 segundos. O evento ocorreu no dia 4 de março de 2019 no norte do país e também esse era mais do que o dobro do anterior.

“Esses são registros extraordinários de eventos únicos de relâmpagos e eventos climáticos extremos são medidas vivas do que a natureza é capaz”, disse em nota o chefe de eventos extremos da OMM, Randall Cerveny.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil é o país onde há a maior incidência de raios do mundo, com mais de 78 milhões de eventos climáticos do tipo todos os anos. (ANSA)

