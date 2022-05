Maior parte de fundos de mercados emergentes está presa em ativos russos, mostra pesquisa

LONDRES (Reuters) – Menos de um quinto dos fundos de ações de mercados emergentes gerenciados ativamente reduziram sua exposição a ações russas para zero, mostram dados da Copley Fund Research, com vários fundos incapazes de vender esses ativos.





A Rússia foi cortada dos mercados financeiros globais e suas ações e títulos foram ejetados de índices referenciais depois que nações ocidentais impuseram sanções abrangentes para punir Moscou por sua invasão da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro.

As sanções, seguidas de contramedidas russas, incluindo controles de capital, tornaram os mercados financeiros do país amplamente inacessíveis para investidores estrangeiros.

Dados mais recentes de arquivamento de fundos, abrangendo 253 fundos com 450 bilhões de dólares em ativos sob gestão, mostraram que 45 fundos fecharam todas as posições na Rússia entre o final de 2021 e o final de abril, segundo a Copley.

“Muitos fundos estão mantendo posições das quais não podem sair, então permanecerão investidos por um tempo”, disse Steven Holden, da Copley.

As ponderações também caíram rapidamente, com a Rússia agora representando pouco menos de 2% das ponderações médias dos fundos, em comparação com 4,5% em janeiro.

A ponderação atual da Rússia é artificialmente alta devido a cálculos ainda baseados nos preços de negociação pré-guerra de algumas ações, como do Sberbank, disse Holden.

“A Rússia está caindo na hierarquia e se tornará insignificante ao longo do ano”, acrescentou.

(Por Karin Strohecker)