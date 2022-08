Maior mercado do país, São Paulo torna-se quinta capital a receber sinal 5G no Brasil

Da Redação 04/08/2022 - 6:31 Compartilhe

Antenas da faixa principal do 5G vão iniciar atividades em São Paulo nesta quinta-feira (4). A cidade é a quinta capital a receber a tecnologia no Brasil, mas representa o maior mercado de smartphones no país. As informações são do G1.

A faixa 3,5 GHz será ativada nesta quinta-feira. Ela é considerada a principal via de circulação dos dados na nova geração de internet móvel.

Inicialmente, a cobertura 5G não vai ser total nas cidades ativadas. Em São Paulo, por exemplo, apenas 25% da área urbana será atendida no primeiro momento.

Nos últimos meses, alguns usuários brasileiros já identificam a sigla 5G NSA, ou ‘non-standalone’, em seus celulares. A faixa atende quem busca mais velocidade em navegação e estava presente para moradores de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Além da cobertura inicial parcial, o 5G ainda exige celulares compatíveis e, de acordo com algumas operadores, até mesmo a troca de chip. O Brasil inteiro será atendido pela tecnologia somente em 2029.

