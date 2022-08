Maior lago da China sofre com a seca e afeta plantações de arroz

Estadão Conteúdo 23/08/2022 - 13:47 Compartilhe

Pequim, 23 – Com o maior lago de água doce da China reduzido a apenas 25% de seu tamanho normal por uma seca severa, equipes de trabalho cavam trincheiras para manter a água fluindo para uma das principais regiões de cultivo de arroz do país.

O declínio dramático do Lago Poyang, na província de Jiangxi, no sudeste do país, cortou os canais de irrigação para as fazendas próximas.

As equipes, usando escavadeiras para cavar trincheiras, só trabalham depois de escurecer por causa do calor extremo do dia, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

Uma forte onda de calor causa estragos em grande parte do sul da China. As altas temperaturas provocaram incêndios nas montanhas que forçaram a retirada de 1.500 pessoas no sudoeste, e as fábricas foram obrigadas a cortar a produção à medida que as usinas hidrelétricas reduzem sua produção em meio à seca.

O calor extremo e a seca afetaram as colheitas e reduziram o volume de água dos rios, incluindo o gigante Yangtze, interrompendo o tráfego de carga.

Alimentado pelos principais rios da China, o Lago Poyang tem uma média de cerca de 3.500 quilômetros quadrados na alta temporada, mas diminuiu para apenas 737 quilômetros quadrados na recente seca.

Conforme determinado pelo nível da água, o lago entrou oficialmente na estação seca deste ano em 6 de agosto, mais cedo do que em qualquer outro momento desde que os registros começaram a ser feitos em 1951.

Os levantamentos hidrológicos anteriores estão incompletos, embora pareça que o lago possa estar em seu nível mais baixo ou próximo a ele.