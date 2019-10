Um homem apontado pela polícia como um dos maiores assaltantes de lojas de departamento da cidade do Rio foi preso, na noite do último sábado, dentro de um táxi, na Rua Arvoredo, em Higienópolis, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, policiais do núcleo de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) já monitoravam Lucas do Nascimento da Conceição, o Luquinhas da Mangueira, há alguns meses.