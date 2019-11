Maior joia do Flamengo no momento, Reinier renova contrato com o clube até 2024

Uma das maiores promessas do Flamengo nos últimos anos, o meia Reinier, de 17 anos, renovou seu contrato com o clube carioca até outubro de 2024. A informação foi divulgada no próprio site oficial do time e replicada nas redes sociais oficiais neste sábado.

Ao lado do presidente Rodolfo Landim e do vice de futebol Marcos Braz, o atleta expressou a satisfação pelo acordo. “Estou muito feliz pela renovação. É a realização de um sonho renovar com esse clube. Desde os 12 anos aqui, fico muito feliz. É um sonho meu, do meu pai, da minha mãe, e agora é só alegria. Valeu, saudações rubro-negras”, afirmou, em entrevista à Fla TV.

A multa rescisória anterior no contrato do atleta, que ia até dezembro de 2020, era de cerca de 70 milhões de euros (em torno de R$ 323 milhões), e, caso não ampliasse seu vínculo, o meia ficaria livre para assinar um pré-contrato com algum clube internacional a partir de julho do ano que vem, algo que não poderá mais acontecer.

Maior promessa do time desde a partida de Vinícius Júnior para o Real Madrid, em julho de 2018, Reinier tem sido muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus nas campanhas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Ele estreou nos profissionais do Flamengo em 2019, tendo já participado de dez jogos, com três gols marcados pela equipe.

Líder do Campeonato Brasileiro com 74 pontos, o Flamengo volta a campo neste domingo diante do Bahia, às 18h, no Maracanã, tentando ampliar ainda mais a vantagem, que já é de sete pontos para o vice-líder Palmeiras. A equipe baiana foi a última a vencer a equipe carioca, há mais de três meses, ainda no primeiro turno do Brasileirão, por 3 a 0, em Salvador.

Na última atividade de preparação para o jogo, válido pela 33.ª rodada, o técnico Jorge Jesus não deu pistas da equipe que deve ir a campo no domingo. Com o desfalque em campo de Rafinha, suspenso, Rodinei deve ganhar nova chance na lateral direita.

Fora das quatro linhas, a ausência será do próprio treinador português, que também recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e dará lugar ao seu auxiliar, João de Deus.