Maior garrafa de uísque do mundo será leiloada por mais de R$ 9 milhões

Em setembro do ano passado, três empresas do Reino Unido – Fah Mai Holdings Group, Rosewin Holdings e Duncan Taylor Scotch Whisky – se uniram para criar uma garrafa de uísque de respeito.





Batizada de The Intrepid, a garrafa tem 1,56 metro de altura e foi preenchida com nada menos que 311 litros de uísque The Macallan 32 anos. Ela inclusive figura no Guinness, o livro dos recordes, com o título de maior garrafa de uísque do mundo.

E, no final deste mês, as três empresas esperam vender essa garrafa por mais de £1,45 milhão (cerca de R$ 9 milhões). O valor é estimado e se refere apenas aos 311 litros de The Macallan usados. Levando em consideração o tamanho do vasilhame, a expectativa é de que o valor final ultrapasse R$ 10 milhões.

A garrafa gigante será vendida no dia 25 deste mês pela casa de leilões Lyon & Turnbull – só então será possível descobrir o valor final da preciosidade. Pelo tamanho da garrafa, resta outra dúvida: como será que o novo dono vai fazer para conseguir colocar uma dose do uísque em um copo?

