Maior fonte da Itália é construída em Pompeia

NÁPOLES, 8 ABR (ANSA) – A poucos metros do Parque Arqueológico de Pompeia, na região da Campânia, foi construída aquela que é definida como a maior fonte da Itália.

O novo monumento tem uma frente de cerca de 200 metros, onde quase 2 mil tubos de água – 44 robóticos multidirecionais, 144 operados por ar comprimido, 164 “interruptores” interativos e 1,5 mil para o efeito de névoa – e 1.150 luzes se unem para criar coreografias extraordinárias, incluindo uma “tela de água” de 12 metros de altura e 30 metros de largura, usada como pano de fundo para projeções.

A recordista “fonte de espetáculos” foi construída para complementar o anfiteatro destinado a receber espetáculos e eventos na área do Maxi Mall Pompeii, o maior centro comercial e de entretenimento do sul da Itália, cuja superfície tem 200 mil metros quadrados, dos quais 6 mil são cobertos com 170 lojas.

O monumento é o resultado da engenhosidade e da tecnologia da “Watercube”, uma empresa de instalação sediada no Vêneto, que evoluiu em termos de design e tornou-se uma “concorrente” global de gigantes do setor.

“Graças à planta de Pompeia, estamos orgulhosos de finalmente sermos profetas também em nosso próprio país”, afirmou Barbara Borriero, diretora da “Watercube”, destacando que o seu “é um setor de nicho, com horizontes pouco conhecidos, onde a estética, a imaginação e a inovação dominam na busca constante pela combinação de espetacularidade e sustentabilidade da água”.

Desta forma, no famoso sítio arqueológico da Campânia, foram criados jogos aquáticos sincronizados com um sistema de áudio imersivo, luzes, lasers, projeções, névoa artificial com as mesmas tecnologias e efeitos especiais, que caracterizam as fontes dançantes do Burj Khalifa em Dubai.

No total, a nova fonte de Pompeia movimenta até 50 mil litros de água por minuto, graças a 750 metros de tubos e coletores de aço inoxidável, 8Km de tubos de polietileno, 1km de cano PVC e 16km de cabos elétricos.

O local também é equipado com um sistema automático de carga e descarga para criar uma área “molhada/seca” transitável de 800 metros quadrados, com profundidade média de 4 centímetros de água, localizada ao redor da piscina principal.

Gerenciado por um software e servidor, o sistema prevê que 8192 canais podem ser usados simultaneamente para programar os shows.

“Em Pompeia, podemos dizer que nasceu a Hollywood das fontes italianas”, concluiu Borriero. (ANSA).