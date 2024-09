Maior evento de alta gestão do Sul do Brasil começa nesta semana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/09/2024 - 12:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 2 SET (ANSA) – A cidade de Caxias do Sul recebe entre os dias 4 e 5 de setembro a primeira edição da conferência de gestão e inovação CIC Connection, símbolo da resiliência e do desejo de retomada de uma região duramente atingida pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.

Organizado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) no UCS Teatro, o evento reunirá oito palestrantes de renome nacional e internacional: a jornalista Izabella Camargo, especialista em saúde mental e produtividade sustentável; Guilherme Paulus, fundador da CVC Turismo e presidente da GJP Holding e Participações; a jornalista Márcia Monteiro Mello, pesquisadora de gerações e de tendências da nova longevidade; Tatiane Tieme, CEO da consultoria GPTW; José Salib Neto, cofundador da HSM; Mansueto Almeida, economista-chefe no BTG Pactual; Moisés Marques, sócio-fundador da Corall Consultoria; e Junior Borneli, CEO da StartSe.

“Nossa intenção é abordar temas como gestão, liderança, inovação e empreendedorismo com profundidade e relevância, ajudando nossos participantes a se prepararem para os desafios futuros”, disse o presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro.

A conferência, feita em colaboração com as empresas Tramontina, Marcopolo, Círculo Saúde e Sicredi Pioneira, também busca colocar Caxias do Sul e a Serra Gaúcha no radar dos melhores eventos de qualificação para a alta gestão no Sul do Brasil, aos moldes do HSM+ em São Paulo. A expectativa é de um público de 800 pessoas.

“Queremos transmitir uma mensagem de resiliência e esperança, mostrando que é possível crescer mesmo em tempos desafiadores”, ressaltou Loro, destacando que haverá um foco especial para empresas familiares, pilar da economia regional.

“Ao trazer especialistas em governança, o evento busca fornecer as ferramentas necessárias para que essas empresas possam passar por transições de geração de forma mais eficaz, garantindo continuidade e prosperidade”, afirmou. (ANSA).